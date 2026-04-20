Madrid: in calo BBVA
(Teleborsa) - Retrocede Banco di Bilbao, con un ribasso del 2,46%.
Se si analizza l'andamento del titolo con l'Ibex 35 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Le implicazioni di breve periodo della banca spagnola sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 19,92 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 19,72. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 20,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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