Madrid: rosso per Banco Santander
(Teleborsa) - Ribasso per la banca spagnola, che presenta una flessione dell'1,88%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banco Santander più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, l'istituto di credito spagnolo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,88 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,79. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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