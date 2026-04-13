Madrid: in calo Banco Santander

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca spagnola , in flessione del 2,02% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Banco Santander mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,99%, rispetto a +2,6% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





La tendenza di breve dell' istituto di credito spagnolo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,28. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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