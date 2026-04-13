Madrid: in calo Banco Santander
(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca spagnola, in flessione del 2,02% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Banco Santander mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,99%, rispetto a +2,6% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
La tendenza di breve dell'istituto di credito spagnolo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,33 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,28. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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