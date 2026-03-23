Madrid: al centro degli acquisti Banco Santander

(Teleborsa) - Ottima performance per la banca spagnola , che scambia in rialzo del 3,89%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco Santander evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' istituto di credito spagnolo rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Banco Santander mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,06 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10,03. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,512.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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