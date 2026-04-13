Madrid: movimento negativo per Amadeus IT

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , in flessione del 2,17% sui valori precedenti.



L'andamento di Amadeus IT nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 47,94 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 48,64. L'indebolimento di Amadeus IT è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 47,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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