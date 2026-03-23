Madrid: risultato positivo per Amadeus IT

(Teleborsa) - Avanza l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che guadagna bene, con una variazione del 2,83%.



L'andamento di Amadeus IT nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Amadeus IT , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 49,02 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 51,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 47,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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