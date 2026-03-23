Madrid: risultato positivo per Amadeus IT
(Teleborsa) - Avanza l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che guadagna bene, con una variazione del 2,83%.
L'andamento di Amadeus IT nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Amadeus IT, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 49,02 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 51,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 47,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```