Madrid: si concentrano le vendite su Amadeus IT

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che sta segnando un calo dell'1,99%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Amadeus IT rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Amadeus IT mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 50,33 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 49,17. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 51,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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