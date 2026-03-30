Hewlett Packard Enterprise scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende , che passa di mano in perdita del 5,35%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hewlett Packard Enterprise evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hewlett Packard Enterprise rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 23,69 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 22,13. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 21,6 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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