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New York: in rally Stanley Black & Decker

Migliori e peggiori
New York: in rally Stanley Black & Decker
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda attiva nella produzione di utensili, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,66%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'S&P-500. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 72,53 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 76,85. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 81,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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