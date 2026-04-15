New York: giornata negativa in Borsa per Stanley Black & Decker

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda attiva nella produzione di utensili , che tratta in perdita del 6,23% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Stanley Black & Decker , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di Stanley Black & Decker che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 65,92 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 70,61. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 64,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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