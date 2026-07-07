New York: positiva la giornata per IBM

(Teleborsa) - Balza in avanti la "Big Blue" , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,29%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di IBM più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, l' azienda di Armonk è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 312,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 303,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 321,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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