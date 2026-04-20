Milano 17:40
48.207 -1,36%
Nasdaq 19:38
26.543 -0,49%
Dow Jones 19:38
49.370 -0,16%
Londra 17:30
10.605 -0,59%
Francoforte 17:35
24.418 -1,15%

New York: spinge in avanti ServiceNow

Migliori e peggiori
New York: spinge in avanti ServiceNow
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che mostra una salita bruciante del 3,90% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ServiceNow rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 97,94 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 101,8. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 105,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```