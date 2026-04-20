Norwegian Cruise Line Holdings, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - A picco la principale compagnia di navigazione, che presenta un pessimo -5,6%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Norwegian Cruise Line Holdings rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Norwegian Cruise Line Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 20,24 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 20,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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