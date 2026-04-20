Norwegian Cruise Line Holdings, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - A picco la principale compagnia di navigazione , che presenta un pessimo -5,6%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Norwegian Cruise Line Holdings rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve di Norwegian Cruise Line Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 20,24 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 20,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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