Parigi: andamento negativo per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo di occhialeria , che presenta una flessione del 3,48% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di EssilorLuxottica più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 210,3 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 206,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 213,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```