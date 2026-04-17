Parigi: andamento sostenuto per EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo di occhialeria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,42%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di EssilorLuxottica rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'esame di breve periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 214,8 Euro e primo supporto individuato a 207,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 221,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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