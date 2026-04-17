Parigi: andamento sostenuto per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo di occhialeria , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,42%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di EssilorLuxottica rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 214,8 Euro e primo supporto individuato a 207,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 221,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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