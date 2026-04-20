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Parigi: balza in avanti TotalEnergies

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti TotalEnergies
Avanza la compagnia petrolifera e del gas francese, che guadagna bene, con una variazione del 2,63%.
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