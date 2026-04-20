Piazza Affari: brillante l'andamento di Saipem

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , con una variazione percentuale dell'1,81%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Saipem rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 3,967 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 3,927. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 3,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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