De' Longhi avvia buyback da 60 milioni di euro il 13 aprile

(Teleborsa) - De' Longhi , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, ha annunciato che a partire dal 13 aprile 2026 prenderà avvio un programma di acquisto di azioni proprie (share buyback), visto l'andamento delle quotazioni di borsa e l'entità della liquidità disponibile che rende conveniente, sul piano economico, tale operazione.



Lo share buyback avrà una durata massima di 6 mesi, per un ammontare di 60 milioni di euro (pari a circa 1,2% del capitale sociale ai prezzi correnti). Il prezzo di acquisto non potrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 15% rispetto alla media del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti.



De Longhi ha sottoscritto un contratto con un intermediario terzo, Bank of America , che procederà allo share buyback in piena indipendenza. Alla data odierna, la società detiene 1.756.513 direttamente azioni proprie.

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