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Piazza Affari: calo per SOL

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per SOL
Rosso per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che sta segnando un calo del 2,90%.
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