Piazza Affari: risultato positivo per De' Longhi

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la big degli elettrodomestici , in guadagno del 2,36% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di De' Longhi rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario del produttore di elettrodomestici si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 28,95 Euro. Prima resistenza a 29,83. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 28,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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