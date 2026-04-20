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Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Anima Holding

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Anima Holding
A picco il principale asset manager indipendente in Italia, che presenta un pessimo -7,13%.
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