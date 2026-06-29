Anima Holding sale al 100% di Castello SGR

(Teleborsa) - Anima Holding ha acquisito, da fondi gestiti da Oaktree Capital Management, la quota residuale del 20% della controllata Castello SGR, attiva nella gestione degli Alternative Investments e in particolare nel Real Estate.



L’operazione ha comportato un esborso di 19 milioni di euro, ed è avvenuta mediante l’esercizio delle opzioni put concordate in occasione dell’acquisizione della quota di maggioranza di Castello, comunicata il 27 febbraio 2023. Da allora i patrimoni gestiti da Castello sono cresciuti da 3,9 miliardi di euro ai 5,9 miliardi di euro di fine maggio 2026.



A seguito della transazione odierna, Anima Holding detiene il 100% del capitale di Castello.

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