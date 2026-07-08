Anima, raccolta gestito (ex ramo I) di 202 milioni di euro a giugno

(Teleborsa) - Anima Holding , gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha registrato una raccolta di risparmio gestito (ex deleghe assicurative ramo I) positiva per 202 milioni di euro a giugno 2026. Le masse in gestione totali sono pari a 210,4 miliardi di euro (211,9 miliardi includendo le masse amministrate).



“Nel mese di giugno, la raccolta retail mostra segnali di ripresa ” – ha commentato Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato di Anima Holding – “Il contributo positivo di buona parte delle nostre reti partner è indicativo di un relativo ritorno della propensione all’investimento da parte dei clienti finali ”

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