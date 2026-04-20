Piazza Affari: luce verde per Revo Insurance

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni , che tratta in rialzo del 4,27%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Revo Insurance evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Revo Insurance rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Revo Insurance rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 24,75 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 25,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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