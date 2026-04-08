Milano 17:10
46.815 +3,09%
Nasdaq 17:10
24.807 +2,50%
Dow Jones 17:10
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Londra 17:10
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Francoforte 17:10
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Piazza Affari: luce verde per il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: luce verde per il FTSE Italia All-Share Financials
Balzo del FTSE Italia All-Share Financials, che continua la giornata a 38.122,25 punti.
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