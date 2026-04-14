Piazza Affari: brillante l'andamento di Revo Insurance

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni , che lievita dell'1,97%.



L'andamento di Revo Insurance nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Revo Insurance mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,88 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,63. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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