Piazza Affari: prevalgono le vendite su Banco BPM

(Teleborsa) - Scende sul mercato la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che soffre con un calo del 4,53%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo status tecnico di breve periodo di Banco BPM mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 12,96 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 12,76. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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