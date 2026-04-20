Teamviewer, quotazioni in calo a Francoforte

(Teleborsa) - Pressione su Teamviewer , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,01%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teamviewer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teamviewer rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Teamviewer rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,022 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,922. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,122.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```