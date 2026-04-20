Teamviewer, quotazioni in calo a Francoforte
(Teleborsa) - Pressione su Teamviewer, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,01%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teamviewer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teamviewer rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Teamviewer rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,022 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,922. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,122.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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