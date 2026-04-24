Francoforte: scambi al rialzo per Teamviewer

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Teamviewer , in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Teamviewer rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,884 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,778. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,718.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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