Usa, Casa Bianca: avvertito personale di non speculare su mercati usando info riservate su guerra in Iran

(Teleborsa) - La Casa Bianca ha inviato il 24 marzo un'email a tutto il personale per mettere in guardia contro l'uso improprio di informazioni privilegiate per operare sui mercati finanziari, un giorno dopo che Trump aveva ordinato una breve pausa negli attacchi all'Iran. Lo ha confermato un funzionario della Casa Bianca, secondo quanto riportato da Reuters.



L'avvertimento arriva in un contesto di crescente scrutinio su alcune operazioni finanziarie che hanno preceduto alcune delle principali decisioni di politica estera dell'amministrazione. Nell'esempio più recente, investitori hanno piazzato una scommessa da circa 950 milioni di dollari sui prezzi del petrolio poche ore prima che Stati Uniti e Iran annunciassero il cessate il fuoco di martedì.



Operazioni analoghe sui futures petroliferi erano state registrate a marzo, poco prima che Trump annunciasse un rinvio degli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane. Anche scommesse sui mercati di previsione, come ad esempio quelle su Polymarket che consentono di puntare su esiti specifici di eventi, sono finite sotto esame.



Il portavoce della Casa Bianca Davis Ingle ha dichiarato a Reuters in una nota: "Mentre il presidente persegue un mercato azionario forte e redditizio per tutti, ai membri del Congresso e ad altri funzionari governativi dovrebbe essere vietato l'uso di informazioni non pubbliche per trarne vantaggio finanziario".



(Foto: Matt H. Wade)

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