UniCredit: Commerzbank non pronta a sfide future, troppo concentrata su breve termine

Call alle 9

(Teleborsa) - UniCredit intravede per Commerzbank un "significativo potenziale di crescita e di riduzione dei rischi, addizionale rispetto all'attuale strategia "Momentum", in grado di generare ulteriore valore". Lo si legge in una nota che anticipa una teleconferenza che l'amministratore delegato Andrea Orcel terrà alle ore 09:00.



Le valutazioni della banca italiana si basano su informazioni di dominio pubblico e derivano dall'applicazione della "comprovata esperienza di UniCredit Unlocked, che ha prodotto risultati eccellenti e un modello sostenibile di lungo periodo altamente convincente, sia a livello di Gruppo che in Germania, realizzato con un basso rischio di esecuzione".



In qualità di azionista rilevante, UniCredit ritiene che Commerzbank "non sia adeguatamente preparata ad affrontare le sfide future e sia eccessivamente concentrata sul conseguimento di risultati a breve termine". Inoltre, pensa che Commerzbank debba riposizionarsi per essere pronta per il futuro, "accelerando la crescita dei ricavi e ponendo maggiore enfasi sugli investimenti e sul processo di trasformazione".





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