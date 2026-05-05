Commerzbank su OPS Unicredit: offerta non sollecitata "a sconto"

L'8 maggio Commerzbank publbicherà risultati trimestre e aggiornamento Piano al 2030

(Teleborsa) - Commerzbank ha preso atto del documento di offerta "non sollecitata" pubblicato oggi da UniCredit nei termini già annunciati lo scorso ??16 marzo 2026, che prevede un concambio di 0,485 nuove azioni UniCredit per ogni azione Commerzbank, corrispondente ad un prezzo di circa 31,07 euro in base al prezzo di chiusura di UniCredit di 64,06 euro di ieri 4 maggio 2026.



Il prezzo implicito dell'offerta - sottolinea la banca tedesca - rappresenta quindi uno sconto dell'8,7% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Commerzbank di ieri, pari a 34,02 euro.



Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza di Commerzbank assicurano che esamineranno attentamente il documento di offerta e pubblicheranno il loro parere motivato entro i termini di legge.



L'8 maggio prossimo, Commerzbank presenterà i risultati trimestrali unitamente a un aggiornamento strategico, che includerà i nuovi obiettivi finanziari fino al 2030.

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