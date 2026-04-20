UniCredit vede utile netto a 21 miliardi di euro nel 2030 con fusione Commerzbank

(Teleborsa) - UniCredit
stima un utile netto di gruppo pari a circa 21 miliardi di euro nel 2030 in caso di fusione
con Commerzbank
, con ricavi netti per circa 45 miliardi di euro e costi inferiori a 14,5 miliardi di euro allo stesso anno. È quanto emerge dalla presentazione dell'istituto di Piazza Gae Aulenti, che verrà presentata dall'AD Andrea Orcel
.
Parlando di Commerzbank ora, UniCredit accenna a una "storia di performance operative inferiori alle aspettative, ora sopravvalutata rispetto ai fondamentali
". Sostiene che la crescita dell'utile netto e dei KPI chiave della banca tedesca è stata inferiore a quella del settore e di UniCredit nel periodo 2021-2024 e nel 2025, a causa della mancanza di trasformazione in Germania. Il 2025 ha rappresentato "un significativo mancato raggiungimento degli obiettivi di costo" che "è stato mascherato da minori accantonamenti e oneri, da una maggiore crescita internazionale non strategica e da condizioni finanziarie favorevoli". Inoltre, il re-rating della valutazione (oltre 20 punti percentuali) dall'investimento in UniCredit non è supportato dalla performance operativa.
Secondo UniCredit, il piano "Momentum" di Commerzbank
"promette più della stessa situazione, con rischi al ribasso". In particolare, viene sostenuto che non vengono prese le decisioni difficili necessarie per affrontare le debolezze e avviare la trasformazione
(le debolezze strutturali di CBK permangono - in Germania e nel complesso - la continua mancanza di trasformazione è mascherata da condizioni finanziarie favorevoli, combinata con una crescita internazionale aggressiva e più rischiosa, non correlata alle attività in Germania e Polonia). Questo rende Commerzbank "vulnerabile e impreparata per il futuro" con: eccessiva dipendenza da investimenti rischiosi non strategici che danno i loro frutti e nessun adeguato rafforzamento della presenza tedesca e dell'efficienza (nessun margine di errore); impreparata a competere con gli operatori statunitensi e fintech in Germania, data la mancanza di investimenti nell'offerta ai clienti e l'inefficienza; potrebbe richiedere oneri aggiuntivi e un nuovo piano di ristrutturazione, con ripercussioni su azionisti, dipendenti e clienti.
La strategia "Unlocked" di UniCredit per Commerzbank
(ovvero l'applicazione del collaudato modello di trasformazione UniCredit Unlocked) "cambia la storia", mentre una combinazione tra la due banche la riscriverebbe con "generazione di ulteriore valore attraverso una combinazione, sfruttando le maggiori economie di scala e la forte complementarità". La strategia "Unlocked" prevede 1,7 miliardi di investimenti aggiuntivi ante imposte
, 0,8 miliardi di valore aggiuntivo ante imposte e 0,5 miliardi di copertura iniziale aggiuntiva per proteggersi da shock esogeni. Secondo UniCredit, ciò consentirebbe di: ridurre la crescita internazionale non strategica più rischiosa, bilancia meglio crescita ed efficienza e crea linee di difesa per proteggersi dalle incertezze future; una trasformazione industriale applicata con successo a UniCredit nel suo complesso e a HVB, la banca speculare di CBK in Germania; generare un valore incrementale sostanziale, creando al contempo un leader tedesco e paneuropeo a vantaggio di tutti gli stakeholder.
Secondo le stime di Piazza Gae Aulenti, la strategia "Unlocked" per Commerzbank
porterebbe a un utile netto
di circa 5,1 miliardi di euro nel 2028 e 6 miliardi di euro nel 2030, contro i 4,2 miliardi di euro al 2028 stimati da Commerzbank nel proprio piano e 4,5 miliardi di euro del consensus. In caso di fusione
, che richiederebbe 3,4 miliardi di investimenti, l'utile per la Germania
al 2030 sarebbe di circa 8,5 miliardi di euro mentre quello di gruppo di circa 21 miliardi di euro.