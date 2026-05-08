Commerzbank, primo trimestre "molto forte" con utile netto che sale del 9% a 913 milioni

Riviste al rialzo le previsioni al 2028 e nuovi obiettivi al 2030

(Teleborsa) - Commerzbank ha chiuso un primo trimestre 2026 "molto forte", registrando un significativo aumento sia dei ricavi che dell'utile operativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La strategia "Momentum", si legge nella nota ai conti, "è stata alla base della sua solida performance in termini di utili per quasi un anno e mezzo". La banca ha "raggiunto o superato tutti gli obiettivi di crescita, dimostrando così la sua capacità di ottenere risultati".



In dettaglio, la banca tedesca guidata dall'Ad Bettina Orlopp ha chiuso il primo trimestre 2026 con un risultato operativo in crescita dell'11%, raggiungendo il record di 1,4 miliardi, e con un utile netto di 913 milioni, migliore delle attese (+9% vs 834 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente).



I ricavi sono cresciuti del 5% a 3,2 miliardi, ma sotto le stime del consensus. I proventi netti da commissioni sono aumentati del 9% raggiungendo il massimo storico di 1,1 miliardi di euro - i proventi netti da interessi sono rimasti stabili a 2 miliardi, nonostante il calo dei tassi di interesse. Il rapporto costi/ricavi è migliorato di 3 punti percentuali attestandosi al 53%. Il Net RoTE è salito di 1,6 punti percentuali al 12,7%.



Il coefficiente CET 1 al 31 marzo 2026 era pari al 14,5%, rispetto al 14,7% a fine 2025. Il rapporto di leva finanziaria era del 4,3%, invariato rispetto a fine 2025.



Sulla base di questo "ottimo inizio d'anno", sottolinea l'istituto, Commerzbank rivede al rialzo le previsioni per l'esercizio 2026, quelle al 2028 e fissa nuovi obiettivi di crescita e finanziari per il 2030.

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