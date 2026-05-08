Commerzbank, utile netto previsto a 5,9 miliardi nel Piano al 2030 con Net Rote in crescita fino al 21%

(Teleborsa) - Sulla base dell'ottimo inizio d'anno, con risultati del primo trimestre
molto forti, Commerzbank
ha rivisto al rialzo le previsioni per l'esercizio 2026
, prevedendo ora un risultato netto
di almeno 3,4 miliardi rispetto alla precedente previsione di oltre 3,2 miliardi.
Sono state riviste al rialzo anche le previsioni per il 2028
e sono stati fissati nuovi obiettivi di crescita e finanziari per il 2030.
Entro il 2028
, la banca punta a un rendimento netto del capitale tangibile
(Net Rote) pari a circa il 17%, in aumento rispetto alla precedente previsione del 15%. Entro il 2030
, se ne prevede un ulteriore aumento fino a circa il 21%. Previsto un payout ratio
del 100% fino al raggiungimento del target Cet1
del 13,5%.
Il risultato netto
dovrebbe aumentare a 4,6 miliardi entro il 2028 e a 5,9 miliardi entro il 2030. Commerzbank prevede che i ricavi
cresceranno fino a 15 miliardi entro il 2028 e a 16,8 miliardi entro il 2030, pari a un tasso di crescita annuale (CAGR) del 6%. Si prevede che il rapporto costi/ricavi
migliorerà ulteriormente passando dal 50% originariamente previsto al 48% nel 2028 e al 43% nel 2030. Escludendo i contributi obbligatori, il rapporto si attesterà rispettivamente al 46% e al 41%.
Commerzbank, inoltre, prevede di tagliare altri 3.000 posti di lavoro
. "Tale riduzione è in parte compensata da assunzioni mirate in settori selezionati in crescita e orientati al futuro. Per garantire che questa trasformazione avvenga in modo socialmente responsabile, la Commerzbank punta, tra le altre misure, su programmi di pensionamento consolidati, sul turnover naturale e sugli effetti demografici. La banca ha già concluso un accordo di trasformazione con i rappresentanti dei dipendenti che ne definisce i punti cardine", si legge nella nota sui conti trimestrali.
Con il piano Momentum 2030
, la banca sfrutterà ancora di più il potenziale dell'IA
: nel periodo dal 2026 al 2030 prevede di investire complessivamente circa 600 milioni
in questo settore. La banca tedesca implementerà in modo sistematico agenti IA a supporto di interi processi e ciò ridurrà in modo significativo le attività ad alta intensità di manodopera. A partire dal 2030, prevede che le sue iniziative di IA genereranno un valore aggiunto di circa 500 milioni l'anno
. La banca prevede inoltre che l'IA le consentirà di liberare e ridistribuire parzialmente circa il 10% delle proprie risorse, permettendo ai dipendenti del reparto vendite di dedicare più tempo a servizi di consulenza di alta qualità per i clienti.