Arterra Bioscience, Banca Profilo alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Banca Profilo ha incrementato a 4,2 euro per azione (dai precedenti 3,8 euro) il target price su Arterra Bioscience , azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti scrivono che, nel 2025, Arterra ha continuato a orientare le proprie attività di ricerca verso ingredienti innovativi per la cosmetica (cura della pelle e make-up funzionale) e la cura dei capelli (stimolazione della crescita dei capelli). Tra questi, un'innovazione significativa e sostenibile per la cosmetica è il collagene vegano derivato dalla lattuga, ottenuto tramite agricoltura molecolare e quindi non geneticamente modificato. Inoltre, è stato completato con successo uno studio clinico su un dispositivo medico per la dermatite atopica, aprendo opportunità di commercializzazione nel settore farmaceutico.



Rispetto all'aggiornamento di ottobre, Banca Profilo ha affinato le stime per il biennio 2026-2027 e aggiunto le stime per il 2028. Infatti, a seguito dei risultati record del primo semestre 2025, aveva già migliorato la marginalità grazie a un mix di prodotti più favorevole e a una maggiore efficienza produttiva. La principale differenza riguarda le proiezioni dell'utile netto. Il CAGR dell'utile netto rallenta al 9% nelle nuove stime, a causa di un EBIT e di un utile netto sorprendentemente più elevati registrati nel 2025, con ammortamenti e svalutazioni molto bassi e senza imposte. Tra il 2026 e il 2028, si prevede che le vendite del settore cosmetico cresceranno a un tasso annuo composto del 13%, portando il margine EBITDA al 39% (+3 punti percentuali) e net cash a oltre 8,6 milioni di euro alla fine del 2028.



(Foto: Photo by National Cancer Institute on Unsplash)

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