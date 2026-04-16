Confinvest, Integrae SIM alza il target price e conferma Buy dopo i conti

(Teleborsa) - Integrae SIM ha alzato il target price su Confinvest da 2,50 a 3,65 euro per azione, confermando il rating Buy con rischio Medium, dopo i risultati del 2025 e l'acquisizione del ramo d'azienda di Dierre. L'upside rispetto al prezzo attuale di 2,06 euro è del 77,1%.



Confinvest, operatore nel trading di oro fisico quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con ricavi a 80,9 milioni (+152,9%), First Margin a 4,15 milioni (+63,4%), EBITDA a 2,14 milioni (+113,6%, margin 51,5%) e utile netto a 1,41 milioni (da 0,50 milioni nel 2024).



Per il 2026 Integrae stima ricavi a 99 milioni, First Margin a 5 milioni ed EBITDA a 2,60 milioni, con ulteriore crescita fino a 3,15 milioni di EBITDA nel 2028. La valutazione DCF porta a un equity value di 32,6 milioni.

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