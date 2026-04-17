4AIM SICAF, Banca Profilo sostituisce MIT SIM come Specialist

(Teleborsa) - 4AIM SICAF , prima SICAF focalizzata su investimenti in società` quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha comunicato l'interruzione consensuale del contratto di Specialist con MIT SIM . L'incarico di Specialist è stato conferito a Banca Profilo e avrà efficacia dal 20 aprile 2026.



Il cambio di Specialist è esclusivamente legato al realizzarsi dell'operazione societaria attraverso cui Ambromobiliare ha acquisito una quota di controllo sia di 4AIM che di MIT SIM; per tale ragione si rendeva incompatibile l'incarico di Specialist conferito ad una società appartenente allo stesso gruppo.

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