Nusco, Banca Profilo conferma "Buy" ma lima TP

(Teleborsa) - Banca Profilo ha confermato il rating Buy su Nusco, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi, abbassando il target price da 1,60 a 1,40 euro per azione, dopo i risultati FY25 sostanzialmente in linea con le attese.



Gli analisti hanno ricordato che il valore della produzione 2025 si è attestato a 49,8 milioni di euro (-3,6%), con un secondo anno di contrazione ma a ritmo significativamente più lento rispetto al -8,7% del 2024. L'EBITDA adjusted è sceso a 4 milioni (margin 8,0%), con una ripresa nella seconda metà dell'anno al 10,0%. L'utile netto è rimasto positivo per il quinto anno consecutivo a 0,7 milioni. Il debito netto è salito a 18,2 milioni (4,6x EBITDA) per effetto del CapEx da 10,8 milioni per il nuovo stabilimento rumeno di Pinum a Moara Vla?iei.



Le stime prevedono un recupero dell'EBITDA a 6,7 milioni nel 2026 e 8,0 milioni nel 2027, con il debito netto in calo a 14,6 milioni entro il 2028.

Condividi

```