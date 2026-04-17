Ambromobiliare affida a Banca Profilo il ruolo di Specialist

Avrà efficacia dal 20 aprile 2026

(Teleborsa) - Ambromobiliare comunica l’interruzione consensuale del contratto di Specialist con MIT SIM aggungendo che l’incarico di Specialist è stato conferito a Banca Profilo e avrà efficacia dal 20 aprile 2026.



Il cambio di Specialist, spiega la società in una nota, è esclusivamente legato al realizzarsi dell’operazione societaria attraverso cui Ambromobiliare ha acquisito una quota di controllo sia di 4AIM SICAF che di MIT SIM; per tale ragione "si rendeva incompatibile, l’incarico di Specialist conferito ad una società appartenente allo stesso gruppo".



Ambromobiliare, conclude la nota, ringrazia MIT SIM per il servizio reso, che proseguirà fino al 17 aprile 2026 incluso.

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