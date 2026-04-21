BFF Bank, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che tratta in rialzo del 4,95%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BFF Bank più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di BFF Bank rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 2,213 Euro, mentre i supporti sono stimati a 2,081. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 2,345.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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