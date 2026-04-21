Milano 16:02
48.215 +0,02%
Nasdaq 16:02
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Dow Jones 16:02
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Londra 16:02
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Francoforte 16:02
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Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,26%)

Il Nasdaq-100 esordisce a 26.658,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,26%)
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto +0,26%, a quota 26.658,85 in apertura.
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