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Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,26%)
Il Nasdaq-100 esordisce a 26.658,85 punti
In breve
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Finanza
21 aprile 2026 - 15.33
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto +0,26%, a quota 26.658,85 in apertura.
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