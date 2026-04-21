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Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,59%
Il Dow Jones chiude a 49.149,48 punti
In breve
,
Finanza
21 aprile 2026 - 22.03
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,59% e archivia la seduta a 49.149,48 punti.
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