Milano 17:35
47.903 -0,63%
Nasdaq 18:22
26.585 -0,02%
Dow Jones 18:22
49.370 -0,15%
Londra 17:35
10.498 -1,05%
Francoforte 17:35
24.271 -0,60%

Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,63%

Il FTSE MIB chiude a 47.903,29 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,63%
Milano mostra un frazionale ribasso dello 0,63% e archivia la seduta a 47.903,29 punti.
Condividi
```