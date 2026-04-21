Jet HR lancia la divisione Enterprises dedicata a grandi imprese e corporate

(Teleborsa) - Jet HR, tech company italiana fondata a dicembre 2022, ha annunciato la nascita di Jet HR Enterprises: divisione dedicata alle grandi organizzazioni, con un'offerta costruita attorno alle esigenze specifiche di chi gestisce centinaia di dipendenti in organizzazioni già dotate di sistemi, processi e infrastrutture tecnologiche consolidate.



"Il segmento enterprise non era nei nostri piani così presto. Ci siamo arrivati subito perché i clienti ci hanno portato lì - ha dichiarato Marco Ogliengo, CEO e Co-founder di Jet HR -. Già al nostro ingresso sul mercato abbiamo colto i primi segnali. Quando abbiamo capito che si trattava di un'opportunità strutturale e non di poche eccezioni, abbiamo disegnato il percorso necessario a portare anche in questo mondo tutta l’efficienza e la convenienza generata dai servizi Jet HR. Nelle grandi aziende la gestione del personale tocca tanti sistemi, processi e dati che non vanno sostituiti ma devono funzionare insieme. Il tema - più che scegliere il miglior software - è integrarlo e il nostro team ha fatto un lavoro straordinario per consentire alle aziende di gestire facilmente questo passaggio beneficiando così di tutti i misurabili vantaggi che in Jet HR siamo quotidianamente impegnati a generare per loro".

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