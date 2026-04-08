Barilla scala la classifica Global RepTrak 100

Si conferma fra le società con la migliore reputazione a livello globale

(Teleborsa) - Barilla si afferma per il terzo anno consecutivo nella classifica Global RepTra 100, che include le aziende con la migliore reputazione a livello globale. Nella classifica 2026, il Gruppo raggiunge il 9° posto, guadagnando 16 posizioni rispetto all'anno prima, quando era al 25° posto, affermandosi come prima azienda del settore food ed entrando nella top 10 globale.



Il risultato riflette la capacità di Barilla di coniugare qualità dei prodotti, visione industriale e responsabilità sociale, elementi sempre più centrali nella valutazione della reputazione aziendale. Lo studio considera, infatti, dimensioni chiave come performance, innovazione, governance, sostenibilità e capacità di generare fiducia nel tempo.



Presente in oltre 100 Paesi, con 30 siti produttivi e una produzione annuale superiore ai 2 milioni di tonnellate tra pasta, sughi pronti e prodotti da forno, Barilla continua a investire in innovazione e nel miglioramento continuo dell’offerta.





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