Vinitaly 2026: Antica Tenuta Palombo porta l'eccellenza del Lazio a Verona

(Teleborsa) - A Vinitaly 2026 Antica Tenuta Palombo porta a Verona una selezione di etichette che raccontano la nuova energia del vino laziale. Un’azienda del 1980 molto quotata, su cui la Regione Lazio crede e investe come esempio di qualità, innovazione e valorizzazione del territorio della Valle di Comino e dell’Atina Doc.



In fiera la cantina presenta il Primis, spumante Metodo Classico Extra Brut affinato almeno 36 mesi sui lieviti, punta di diamante della produzione, affiancato dal Maturano, dal Sauvignon e dal rosato Rosa Invidiata, etichette che esprimono freschezza, eleganza e identità territoriale. Il cuore della gamma resta legato ai rossi dell’Atina Doc, con Cabernet e Cabernet Riserva, vini strutturati e longevi che rappresentano la vocazione del territorio.



A chiudere la selezione il Capralit Riserva, produzione unica dell’azienda, realizzata solo in annate particolari in poche centinaia di bottiglie, simbolo di una filosofia orientata all’eccellenza e alla limitazione delle rese. La presenza a Vinitaly conferma il percorso di crescita di Antica Tenuta Palombo e la volontà della Regione Lazio di sostenere realtà emergenti capaci di portare il nome del territorio nel panorama enologico nazionale e internazionale.

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