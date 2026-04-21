Milano 16:03
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Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Utilities

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Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro fa un piccolo salto in avanti dello 0,45%, portandosi a 580,38 punti.
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