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Francoforte: mette il turbo Aixtron

Migliori e peggiori
Francoforte: mette il turbo Aixtron
(Teleborsa) - Protagonista Aixtron, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,85%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aixtron rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Aixtron è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45,55 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 46,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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