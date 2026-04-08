Tenaris: Standard Ethics conferma rating ESG

(Teleborsa) - Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Tenaris a “E”. Il primo Corporate SER assegnato alla società risale al 2010. La società è una costituente dello SE Italian Cluster (precedentemente noto come Index).



Nel corso degli anni, le grandi organizzazioni sovranazionali (Onu, Ocse e Ue) hanno fissato requisiti sempre più precisi e stringenti in materia di Sostenibilità. Sebbene Tenaris abbia adottato alcune policy ESG, una reportistica extra-finanziaria standard e fissato alcuni obbiettivi (soprattutto in materia ambientale), sussistono ampi margini di miglioramento per raggiungere un maggiore allineamento alle indicazioni internazionali, spiega una nota.



Gli analisti, si legge, si attendono una disclosure più ampia sulle policy volontarie in tema ESG; un utilizzo più esteso di richiami formali alle indicazioni sulla Sostenibilità all’interno della documentazione pubblica e del Codice di Condotta; implementazioni nell’apparato di corporate governance al fine di garantire al CdA maggiore indipendenza e mirare alla parità di genere. A riguardo, si rimanda ai Principi di Corporate Governance dell’Ocse e indicazioni correlate.

Condividi

```